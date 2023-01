Il 6 gennaio al teatro Golden di Roma torna la 'Befana In… Polizia'

La ‘Befana In… Polizia’, manifestazione fondata nel 1999 dal compianto Cavaliere Aniello Russo, quest’anno sarà organizzata da Acah All Cops Are Heroes, Polsoccer e Love Cup e porterà appieno il suo messaggio di sostegno alle forze dell’ordine, la mission con cui è nata, raccogliendo fondi nella 22esima edizione per Leo Di Ceglie, figlio del Poliziotto Mauro: lunedì 6 gennaio, si salderanno l’amore e l’unione che lega gli appartenenti alle forze dell’ordine, le loro famiglie e i cittadini di Roma Capitale. Alla manifestazione sarà presente, il questore di Roma Carmine Belfiore, incaricato dal capo della Polizia Lamberto Giannini, di portare un messaggio di coraggio e speranza ai corpi di polizia, ogni giorno a rischio per proteggere lo status quo. Oggi sono Francesco Paolo Russo, Luca Vincenzi e Alex Bucci che portano avanti con orgoglio l’evento benefico.

L’evento si svolgerà a Roma presso il teatro Golden in via Taranto 36, a partire dalle ore 10 del mattino. Per questa edizione speciale tanto spazio dedicato agli spettacoli per bambini e ragazzi, grazie a Tina Angrisani, Jano Di Gennaro, Giulia Balbi, Alessia Sorbillo e Vasco Meddi della compagnia teatrale ‘Bolle Spaziali’, che metteranno in scena lo spettacolo, per bambini, dell’anno ‘Una Notte con la Befana’, Special guest e mattatore dell’evento Maurizio Battista, sempre presente per sostenere la ‘Befana In… Polizia’.

A condurre la manifestazione e a presentare gli ospiti Emanuela Tittocchia, Paolo Pasquali, grande protagonista delle nottate romane interprete del film vincitore dell’Oscar La grande Bellezza e dj che si esibirà con il suo ‘Doctor’s Vintage Show’! Sul palco poi si alterneranno due promesse del canto Italiano Valeria Vincenzi e Anjelica che si esibiranno in alcuni famosissimi pezzi della Disney. Alla fine degli spettacoli, dopo un saluto delle istituzioni, il momento clou per i più piccoli: la Befana donerà a tutti i bambini presenti una calza piena di dolci, tanti giocattoli, molte altre sorprese e tanta fortuna!