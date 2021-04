Un ulteriore strumento per sostenere i cittadini in difficoltà durante l’emergenza sanitaria. “Quest’anno abbiamo voluto destinare le somme che raccoglieremo con il cinque per mille a misure straordinarie per il contrasto alle povertà educative”, ha annunciato l’assessora al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico. Attraverso il cinque per mille Irpef, dunque, saranno finanziati interventi rivolti a minori e famiglie, per contrastare le povertà educative.

Anche quest’anno, i cittadini potranno partecipare apponendo la propria firma sui modelli della dichiarazione dei redditi, nel riquadro sotto la dicitura “Destinazione del cinque per mille – Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”. E il sostegno non è alternativo all’otto per mille. I progetti finanziati saranno realizzati con il contributo di realtà di volontariato e del privato sociale, che si occupano pure di promozione della lettura e accesso democratico ai luoghi della cultura.

“Abbiamo deciso di destinare le somme a misure straordinarie per il contrasto alle povertà educative anche alla luce dei maggiori bisogni educativi e sociali emersi a causa degli effetti prolungati dell’emergenza Covid – spiega l’assessora – Penso, ad esempio, alla didattica a distanza che ha messo in difficoltà specialmente le famiglie e i minori con forte disagio socio-economico, e alla contestuale drastica diminuzione di opportunità socio-culturali e didattiche extrascolastiche, che hanno inciso negativamente sulla crescita dei nostri bambini e adolescenti”.