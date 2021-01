Al principio era il G. Semplicemente G: nessuno anteponeva la cifra uno, perché c’era solo quello. Si trattava di un protocollo di trasmissione dei dati (quasi esclusivamente telefonate) che viaggiavano con uno standard analogico, e che per funzionare aveva bisogno di apparecchi estremamente voluminosi, da portare con sé in valigia. Scambi di dati, tra l’altro, che avvenivano in chiaro: per intercettare le comunicazioni nell’etere bastavano un’attrezzatura da quattro soldi e competenze informatiche di base (c’è chi lo fece davvero: nel 1991 Paolo Rossi Castelli e Patrizia Tamarozzi pubblicarono Italia ti ascolto – Che cosa si dicono quelli che parlano col telefonino. Tutto autentico, una raccolta scandalistica di conversazioni telefoniche “rubate”).

5G e rischi per la salute, cosa c’è da sapere



Oggi, trent’anni dopo, è cambiato tutto. È nato e sta crescendo il 5G, la rete cellulare di quinta generazione: un sistema che, a detta degli esperti, non rappresenta solo l’evoluzione dei suoi predecessori, ma un vero e proprio cambio di paradigma che modificherà radicalmente il mondo delle telecomunicazioni. Più veloce, più efficiente, più sicuro. O no? C’è chi teme che la rivoluzione del 5G possa portare più danni che benefici, in particolare alla salute umana. La preoccupazione più diffusa è che le frequenze di trasmissione del 5G – o, più precisamente, le onde elettromagnetiche che trasportano le informazioni – possano nuocere alla salute, aumentando il rischio di insorgenza di tumore o altre malattie. Una preoccupazione rinfocolata da un editoriale appena pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health, una rivista del prestigioso gruppo Bmj, il cui autore William Frank, esperto della University of Edinburgh, suggerisce di «mettere in pausa lo sviluppo delle reti 5G finché non siamo completamente sicuri della loro sicurezza», dal momento che «ci sono ancora pochi studi epidemiologici sugli effetti del 5G sugli esseri umani». Un lavoro che però, è bene sottolinearlo, è e resta un pezzo di opinione, non sottoposto al processo di revisione dei pari e soprattutto, come specificato dagli editori della rivista, «basato soltanto sul punto di vista dell’autore». E allora, e ancora: cosa c’è di vero? Cosa sappiamo al momento a proposito della pericolosità del 5G?

Facciamo per un momento un passo indietro. E partiamo dai benefici, quelli che conosciamo meglio: per farlo, è bene cominciare con un piccolo ripasso di fisica. Il 5G, come i suoi predecessori, si basa sul trasferimento di informazioni da parte delle onde elettromagnetiche, i cui fotoni trasportano energia direttamente proporzionale alla frequenza a cui oscillano. E cos’ha di nuovo? Cosa ci faremo? “Si tratta di un salto tecnologico dalla portata molto ampia”, ci spiega Nicola Blefari Melazzi, professore ordinario di telecomunicazioni a Torvergata e presidente del Consorzio Nazionale Italiano per le Telecomunicazioni (Cnit). “Da una parte il 5G si può considerare un’evoluzione delle reti precedenti. La differenza più sostanziale è che parte della rete diventa software, e finisce su un cloud. È più veloce e permette una densità maggiore delle comunicazioni: pensiamo per esempio a un vagone della metropolitana con tanti utenti che guardano contemporaneamente un video ad alta definizione sul proprio smartphone. Il 5G permette di ricevere dati in modo molto più fluido rispetto ai suoi predecessori. E poi con il 5G si riduce significativamente la latenza dei segnali, ossia il tempo che impiegano per arrivare a destinazione. Ancora: il 5G ha bisogno di meno energia per funzionare, il che renderà la rete complessivamente molto più efficiente di quanto non lo sia ora”.

Oltre a migliorare quello che già c’è, il 5G permetterà anche di creare nuovi servizi e applicazioni attualmente non ancora realmente implementati, tra cui per esempio l’Internet of Things, un ecosistema in cui ogni oggetto (dispositivi personali, sensori, interruttori e chi più ne ha più ne metta) è connesso e in grado di “parlare” in tempo reale con gli altri. Per realizzare tutto questo è necessario naturalmente ripensare radicalmente l’architettura della rete: bisogna costruire nuove antenne, dal momento che il 5G lavora a frequenze diverse rispetto alle reti precedenti (ci torneremo tra un attimo), dotarsi di smartphone abilitati alla trasmissione in 5G e spostare parte della rete stessa sul cloud. Un lavoro non da poco, insomma.

Parlavamo della frequenza. Il nodo centrale, probabilmente, del tema della correlazione tra 5G e salute. Il 5G, in particolare, lavora su frequenze nello spettro delle onde radio in parte simili e in parte diverse rispetto ai suoi predecessori. Più tecnicamente, le reti 5G hanno un’ampiezza di banda maggiore: fino al 4G i sistemi cellulari occupavano bande di frequenza tra i 900 MHz e i 2,6 GHz, mentre il 5G, in Italia, lavora sulla banda di frequenze dei 3,6-3,8 Ghz e dei 26,5-27,5 GHz, le famigerate “onde millimetriche”. “In generale – ci spiega Alessandro Polichetti, ricercatore del Centro Nazionale per la protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale all’Istituto Superiore di Sanità (Iss) – è già parecchio tempo che la scienza indaga gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute. Il meccanismo coinvolto è l’assorbimento dell’energia dei campi elettromagnetici da parte dei tessuti: se i campi elettromagnetici sono particolarmente intensi, il sistema termoregolatore del corpo non riesce a smaltire il calore in eccesso e i tessuti si scaldano, il che può essere pericoloso per la salute”. Ma attenzione: i livelli di esposizione a cui si riferisce l’esperto sono molto più alti di quelli che si registrano comunemente nei luoghi di vita o di lavoro. Ed è proprio per questo che esistono delle soglie normative: “L’Italia, da questo punto di vista – continua Polichett – ha una delle legislazioni più stringenti al mondo: le emissioni delle antenne non possono superare i 6 Volt al metro, una soglia molto, molto lontana dai livelli di pericolosità”. Per far posto alle antenne del 5G, quindi, sarà necessario smantellare prima quelle precedenti, per fare in modo che le emissioni totali continuino a rimanere entro i livelli di sicurezza. E ancora: perché la rete funzioni, è necessario che le antenne possano “parlarsi” tra loro senza interferire. Se ce ne sono troppo poche, sono costrette a “urlare” di più, cioè a emettere onde più intense: “Chi è preoccupato della pericolosità delle onde del 5G – dice Blefari Melazzi – dovrebbe volerne molte di più: in questo modo la potenza si riduce molto”.

Posto quindi che le antenne, ragionevolmente, non costituiscono un vero problema, c’è però anche un altro aspetto: “Non sono solo le antenne a emettere onde elettromagnetiche – dice Polichetti – bisogna considerare anche i telefoni, che hanno un’intensità molto più bassa ma sono tenuti molto più vicini al corpo”. Cosa dicono gli esperimenti? In questo caso, il verdetto della scienza è più sfumato. Alcuni studi eseguiti su topi e ratti hanno mostrato, per esempio, che l’esposizione a onde elettromagnetiche a frequenze analoghe a quelle del 5G a intensità pari al limite massimo stabilito per l’essere umano dalle autorità statunitensi è correlata a un aumento da due a quattro volte dell’incidenza di rari tumori rari al cuore e al cervello. Ma, non si sa perché, il fenomeno si è registrato solo sui ratti e non sui topi, e solo sui maschi e non sulle femmine, il che non rende possibile estrapolare una conclusione affidabile e men che mai capire se lo stesso possa avvenire sugli esseri umani. Per di più, negli esperimenti era l’intero corpo degli animali a essere esposto alle radiazioni (e non solo l’orecchio) e per un tempo di gran lunga superiore a quello delle conversazioni telefoniche medie giornaliere.

I risultati sugli esseri umani sono analogamente incerti: “Sono stati condotti diversi studi sugli utilizzatori di telefoni cellulari – continua Polichetti – tuttavia nessuno di questi consente di arrivare a conclusioni definitive: si tratta, nella maggior parte dei casi, di studi di tipo case-controlled, condotti chiedendo a persone che si erano ammalate di cancro al cervello di ricordare su quanto avessero utilizzato il cellulare negli anni precedenti. Informazioni, com’è facile immaginare, tutt’altro che precise”. In virtù di questi risultati, e in via cautelativa, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha comunque inserito le onde elettromagnetiche nella categoria 2B, quella degli agenti “possibilmente cancerogeni”. Il gruppo dei “sospetti” per cui non ci sono ancora evidenze che permettono di scartare o confermare l’ipotesi di patogenicità. Finché non arriveranno queste certezze, se mai arriveranno, il consiglio è allora quello di evitare, se possibile, di tenere il telefono per troppo tempo attaccato alle orecchie: di sicuro male non farà.