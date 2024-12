Il 54enne sequestrato e maltrattato

Notte di paura per Stefano Valore, imprenditore romano e editore dell’agenzia di stampa Dire, che è stato sequestrato e rapinato da una banda di quattro uomini armati mentre si trovava nella sua abitazione. L’episodio è avvenuto la notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, intorno a mezzanotte e mezzo. I rapinatori, incappucciati, hanno fatto irruzione e hanno immobilizzato Valore, legandolo a torso nudo a terra. Durante la rapina, uno degli aggressori lo ha colpito alla testa utilizzando il calcio di una pistola.

Dopo il brutale attacco, i malviventi si sono allontanati con gioielli e contanti, lasciando Valore a terra. Le forze dell’ordine, allertate dai vicini o da segnalazioni, sono giunte sul luogo e hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva. Al momento, Valore ha riportato una ferita alla testa, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Valore, 54 anni, originario di Villanueva de Castellón, ha fondato negli anni Duemila SiliconDev, un’azienda che ha raggiunto 35 milioni di fatturato e si è affermata nel settore della trasformazione digitale, editoria e comunicazione. Con l’acquisizione dell’agenzia di stampa Dire, convenzionata con il Governo, ha ampliato il proprio business nella produzione certificata di news in tempo reale.

La notizia ha suscitato stupore e preoccupazione, dato il profilo pubblico di Valore, rendendo evidente l’emergenza della sicurezza a Roma. Le indagini dei carabinieri, che sono intervenuti insieme ai militari della stazione di Ostia, si concentrano sull’individuazione dei membri della banda e sul recupero della refurtiva. La rapina evidenzia anche la vulnerabilità degli imprenditori, anche quelli con un ruolo significativo nel mondo degli affari e dei media.

Questo caso non è isolato, in quanto la criminalità nella capitale è stata un tema di preoccupazione crescente. Le forze dell’ordine esortano la popolazione a segnalare attività sospette e aumentare la vigilanza per prevenire simili episodi. La comunità locale è solidale e spera che presto gli autori del crimine vengano identificati e arrestati.