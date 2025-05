Cibo afrodisiaco e simbolo di raffinatezza, le ostriche sono anche alleate ecologiche. Il 5 maggio si celebra la Giornata Internazionale delle Ostriche per il loro valore nella biodiversità marina e la capacità di assorbire CO2 tramite i loro gusci. Studi mostrano che le ostriche allevate rimuovono tonnellate di CO2 ogni anno e richiedono risorse minime per la loro produzione, migliorando la qualità dell’acqua filtrando nutrienti in eccesso. L’Irlanda è rinomata per la qualità delle sue ostriche, grazie a un ambiente purissimo e tradizioni antiche. Iniziative come “Eco Pact” e “Origin Green Ireland” evidenziano l’impegno per la sostenibilità.

Consumate crude o cotte, le ostriche sono parte della cultura gastronomica irlandese, contribuendo all’export e al turismo. I visitatori possono scoprire gli allevamenti e degustarle in scenari mozzafiato. Nella contea di Donegal, il Fisk Seafood Bar e DK Connemara Oysters offrono esperienze uniche, mentre Ballinakill Bay vanta il più antico allevamento d’Irlanda. Il Galway International Oyster and Seafood Festival, che si tiene dal 1954 a settembre, celebra la stagione delle ostriche con showcooking e parate.

Anche l’Irlanda del Nord offre eccellenze, come Rooney Fish, che propone degustazioni e tour personalizzati. La Causeway Coast Foodie Tours offre esperienze gastronomiche lungo la costa. In occasione della Giornata Internazionale delle Ostriche, l’Irlanda si conferma una meta d’eccellenza, invitando a scoprire ricette e prodotti locali.