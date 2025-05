Il 24 e 25 maggio tornano le Cantine Aperte

L’ultimo fine settimana di maggio segna il ritorno di Cantine Aperte 2025, un evento del Movimento Turismo del Vino che trasforma l’Italia del vino in una festa di emozioni e scoperte. Sabato 24 e domenica 25 maggio, le cantine aperte offriranno momenti di piacere e relax tra vigneti. Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del MTV, ha sottolineato che l’edizione di quest’anno presenterà nuove esperienze turistiche, rendendo il vino più accessibile e coinvolgente. L’evento punta a sorprendere anche i turisti più esperti, evidenziando la varietà delle esperienze offerte.

Secondo un’indagine del CESEO, le cantine MTV si distinguono per la loro proposta ampia e di qualità. Le attività spaziano da laboratori didattici a percorsi multisensoriali, yoga in vigna e ciclowine, rispondendo così a diverse esigenze. È prevista anche una collaborazione con Agricamper Italia per promuovere la scoperta delle cantine da parte dei camperisti, offrendo soste gratuite e un turismo sostenibile.

La differenziazione delle attività riflette il valore del paesaggio, con pic-nic e tour in ebike in Toscana e attività come tree watching in Emilia Romagna. Anche le cantine del Nord offrono tour multisensoriali, mentre nell’educazione vinicola, il Centro Italia è molto attivo.

Cantine Aperte 2025 offrirà anche concerti dal vivo e abbinamenti con piatti tipici, coinvolgendo 87% delle cantine in questa iniziativa. L’evento promuove un consumo moderato di vino, in collaborazione con Wine in Moderation e Somelì, introducendo la tecnologia Coravin Vinitas per degustazioni ottimali. Infine, un’anteprima dell’evento si terrà presso i gruppi Land of Fashion, con ricavi destinati a ospedali pediatrici.