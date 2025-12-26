10.3 C
Il 2026 secondo Paolo Fox

Da stranotizie
L’astrologo Paolo Fox ha pubblicato “L’oroscopo 2026”, in cui rivela le previsioni del nuovo anno segno per segno e mese per mese. Secondo Fox, il 2026 si apre con un importante cambiamento astrale: a fine gennaio Nettuno ritorna in Ariete, dando inizio a un transito che accompagnerà il cielo per quattordici anni.

Questo passaggio segna la conclusione della permanenza del pianeta della spiritualità in una regione a lui affine e lo spinge all’interno della carica impulsiva e combattiva dell’Ariete, segno dominato da Marte. Dal 14 febbraio, anche Saturno fa il suo ingresso in Ariete, rafforzando la componente dinamica e conflittuale che caratterizza il panorama astrologico del 2026.

In questo scenario, le energie planetarie trasformano il cielo in un campo di battaglia, governato da una tempra innovativa e dirompente. L’elemento fuoco acquisisce centralità, simbolo di coraggio e rigenerazione, ma anche di attrazione verso il trionfo personale e l’agiatezza, a discapito dei valori spirituali. Il fuoco ha una duplice natura: rappresenta una forza trasformativa e creatrice, ma anche un potenziale pericolo che può devastare e distruggere. possibile scoprire come questi transiti influenzeranno la vita astrologica di ciascun segno.

