Il 2024 segna per noi l’avvio di una bellissima collaborazione con editori indip…

Il 2024 segna per noi l’avvio di una bellissima collaborazione con editori indipendenti sensibili alla qualità letteraria dei libri che pubblicano.

Abbiamo stretto accordi con case editrici indipendenti per ripubblicare alcuni loro titoli nel nostro catalogo Oscar. Un virtuoso modello di business che è abituale in paesi come la Francia, in base al quale – tramite accordi di sub-licenza – gli editori di novità sono diversi da quelli dei tascabili. Una modalità che consente a ciascuno di svolgere al meglio il proprio compito: ai primi di fare ricerca e innovazione; ai secondi di garantire lunga vita nel catalogo ad autori e a libri che hanno avuto riscontro di pubblico e critica.

Tutto è… Altro