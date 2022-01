Il 2021 è stato un grande anno per Biccy.

Il sito giunto al suo dodicesimo compleanno negli ultimi 12 mesi ha pubblicato 5654 articoli finiti online nel corso di tutti ed i 365 giorni. Anche a Natale, Ferragosto e Capodanno.

Le visualizzazioni – come già scritto nell’articolo redazionale in occasione del compleanno – sono state circa 180 milioni. Il picco è stato toccato lo scorso 27 gennaio 2021 quando le views hanno superato il milione e mezzo in 24 ore.

Il 2021 di Biccy, gli articoli più visualizzati

L’articolo più letto del 2021 è stato quello con protagonista Alda D’Eusanio quando, al Grande Fratello Vip, ha dichiarato: “ecco il nome di chi ha distrutto Mia Martini“. Articolo che è stato letto ad oggi più di mezzo milione di volte. Anche il secondo più cliccato riguarda Alda D’Eusanio e le sue prime parole dopo la squalifica con effetto immediato dal GFVip, pure in questo caso le visite sono più di 500.000. Chiude il podio (a sorpresa) il pensiero di Francesco Facchinetti su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Nella top10 degli articoli più letti troviamo anche un paio di articoli sull’amicizia fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, sul triangolo fra Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e pure uno sulla presunta maretta fra Maria De Filippi e Barbara d’Urso.

Grande interesse anche per gli ‘smascheramenti’ della seconda edizione de Il Cantante Mascherato e sui rumor sul cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la prima nelle mani di Ilary Blasi. Fra gli argomenti pop il movimento #FreeBritney ha avuto più interazioni del ritorno attesissimo di Adele. Ora gli occhi sono tutti puntati sulla chimica artistica fra Alex Belli e Soleil Sorge e su Lulù Selassié, rivelazione dell’attuale edizione del GF Vip.

Ovviamente non potevo chiudere il 2021 con i classici Biccy Awards che ci accompagnano da ben 12 anni. I vincitori sono stati annunciati il giorno di Natale.