L’anno che si chiude, fra i molti cambiamenti anche traumatici che ha portato, ha segnato un punto di svolta irreversibile per l’industria dei media e per il giornalismo: è stato l’anno nel quale i giornali hanno compiuto il processo di trasformazione digitale cominciato un decennio fa. E Repubblica ne è la dimostrazione: rispetto a 12 mesi fa, sotto il brand della nostra testata sono nati e si sono sviluppati prodotti pensati per il mercato digitale: longform e newsletter, podcast e video, nuovi contenitori verticali ed eventi.

Nel 2020 la cosiddetta infodemia – il sovraccarico dis-informativo effetto collaterale della pandemia – ha rafforzato il ruolo della filiera certificata dei media, chiamati da un lato a soddisfare il bisogno quotidiano di aggiornamenti sugli sviluppi dell’emergenza planetaria e dall’altro a garantirne l’attendibilità, a mettere ordine nel caos, a pulire il rumore di fondo causato dal sovraccarico di contenuti e canali. Ma nell’anno in cui le fonti tradizionali sono tornate al centro della dieta informativa di molti cittadini, riconquistando fiducia e mercato, si è assistito anche al compimento della rivoluzione.

Il lettore tradizionale al quale eravamo abituati non esiste più. Oggi, pensare di intercettarlo attraverso un unico canale, sia esso analogico o digitale, cartaceo o online, e attraverso un formato narrativo standard, significa perdere in partenza la possibilità di raggiungerlo e interagire con lui. Ed è con questo obiettivo ben delineato all’orizzonte che Repubblica ha affrontato la sfida del 2020, il compimento della rivoluzione digitale.

I nostri interlocutori più attenti se ne sono accorti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, man mano che l’offerta di contenuti, prodotti e format narrativi si arricchiva, con un occhio di riguardo a chi ha deciso di accordarci la propria fiducia, i nostri abbonati, quelli che ogni giorno ci scelgono. È stato soprattutto pensando a loro che abbiamo inaugurato la nostra serie di longform, concentrandoci inizialmente sul tema di maggiore interesse collettivo, l’esplosione della pandemia nel mondo, le sue ricadute in Italia. Ma non ci siamo fermati: alla fine dell’anno sono state 35 le lunghe storie multimediali prodotte dalla nostra redazione, con il lavoro sinergico di professionisti che hanno unito competenze diverse – la scrittura e i video, l’infografica e l’audio – per produrre inchieste e approfondimenti: dal caso Regeni agli ultimi giorni di Maradona, da Ustica alla strage di Bologna.

La sperimentazione di nuove strade ci ha portato a creare anche nuovi formati narrativi in video: focus da 10 minuti su casi di cronaca come l’incidente di Zanardi; o reportage per voce e immagini dei nostri inviati, che abbiamo chiamato “Dispacci”.

A chi ha invece ormai preso confidenza con l’ascolto delle notizie on demand, abbiamo offerto i nostri nuovi podcast, rubriche quotidiane e periodiche che sono arrivate a ottenere anche 30 mila streaming al giorno. E poi le newsletter, una delle modalità più intime di rapportarsi con i lettori, raggiungendoli nella loro casella di posta con i loro argomenti preferiti. Ne abbiamo create 34, 20 per gli abbonati e 14 disponibili per tutti, che contano oltre 200 mila iscritti: dalla politica al cinema, dall’economia digitale al tennis.

Una delle sfide più ambiziose è stata quella di aprire nuovi contenitori tematici, anche e soprattutto in una congiuntura difficile come quella pandemica. Si tratta di veri e propri “hub” informativi che alimentano tutte le testate del gruppo Gedi, e in particolare Repubblica, in due ambiti strategici per lo sviluppo della società: la cura della persona da una parte e l’incrocio tra economia ed ecologia dall’altra. Sono così nati “Salute” e “Green&Blue”, che hanno nel proprio Dna non solo la produzione di notizie ma anche l’ambizione di creare e realizzare eventi catalizzatori delle rispettive comunità di riferimento.

Proprio gli eventi sono stati l’ultima delle nuove sfide affrontate da Repubblica in questo 2020. La nostra festa, Repubblica delle idee, è stato il primo evento realizzato in presenza all’inizio dell’estate dopo il lockdown, ma ha avuto una doppia anima, con la sua parte digitale che ci ha permesso di offrire un programma ampio, premiato da 360 mila streaming.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i due pilastri sui quali si fonda l’architettura della nuova Repubblica: il giornale, nella versione cartacea che i nostri affezionati lettori trovano ogni giorno in edicola e in quella digitale riservata agli abbonati; e il sito, luogo dell’informazione quotidiana sempre gratuita e degli approfondimenti che rappresentano –insieme ai longread, alle videoinchieste, ai podcast e alle newsletter – il cuore della nostra offerta premium. Che nel 2021 continuerà ad arricchirsi, nel segno dell’innovazione: una scommessa, ma soprattutto una promessa.

I numeri

Longform

35

inchieste multimediali prodotte da marzo in poi, in media una a settimana

Podcast

30 mila

streaming in un giorno per le nostre rubriche audio

Videoreporting

12

inchieste video con i due nuovi formati “10 minuti” e “Dispacci”

Newsletter

34

Oltre 200 mila gli iscritti alla nostra offerta di 34 newsletter (20 riservate agli abbonati e 14 free)

Content hub

2

nuovi contenitori verticali di contenuti tematici: “Salute” e “Green and Blue”

Eventi

360 mila

streaming per Repubblica delle idee, primo evento in presenza e digitale dopo il lockdown