Inizierà il suo percorso il 2 ottobre prossimo ‘2020’ dei Bon Jovi. La band, già costretta a cancellare il tour mondiale e a posticipare l’uscita di questo album, lo ha annunciato oggi. Sempre oggi è stato pubblicato il loro nuovo singolo ‘Do What You Can’, in rotazione radiofonica da domani. Originariamente in programma per il 15 maggio, ‘2020’ è un album che si caratterizza per la scrittura ricca e profonda, intitolato così per le decisive elezioni americane attese quest’autunno. Insieme all’America e al suo pubblico, Jon Bon Jovi si è trovato inaspettatamente a vivere la pandemia del coronavirus, che ha scosso tutto il mondo, seguita poi in breve tempo dagli sconcertanti eventi legati alla morte di George Floyd e alle conseguenti proteste per l’uguaglianza razziale. L’artista ha quindi capito che ci fosse molto di più da raccontare sul 2020. Registrate in uno studio casalingo, sono quindi nate due nuove canzoni: ‘American Reckoning’ e ‘Do What You Can’, dedicate a questi fatti. “Sono testimone di vicende che cambieranno la storia”, ha commentato Jon Bon Jovi. “Credo che il più grande regalo che possa fare un artista al suo pubblico sia di mettere a disposizione la propria voce per parlare dei problemi che più ci toccano”.

