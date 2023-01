Il 20 gennaio 2023 arriva in libreria “Che cos’è il Cristianesimo. Quasi un test…

Il 20 gennaio 2023 arriva in libreria “Che cos’è il Cristianesimo. Quasi un testamento spirituale”, il libro che #BenedettoXVI ha voluto fosse pubblicato dopo la sua scomparsa.

A conclusione della sua vita e in veste di papa emerito, Benedetto XVI affida in eredità quest’opera agli uomini tutti per condividere le sue ultime riflessioni su alcuni temi fondamentali della religione cristiana. Al centro la misericordia di Dio, la testimonianza dei sacerdoti, il dialogo con le altre religioni, e una richiesta appassionata di non rinunciare all’eredità cristiana, che è un patrimonio prezioso per l’intera umanità.

Come recita il sottotitolo, il volume è quasi un testamento spirituale, dettato dalla sapienza del cuore di un maestro sempre attento alle attese e alle speranze dei fedeli.

