Il 15 settembre tra storia e spettacolo in Italia

Il 15 settembre è il 258º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 107 giorni ancora da trascorrere. Questo giorno è stato testimone di eventi storici significativi e momenti culturali di grande rilevanza, oltre che della nascita e della scomparsa di personaggi illustri.

Tra i santi celebrati ci sono la Beata Vergine Maria Addolorata, San Nicomede, martire, e San Giuseppe da Copertino.

Numerosi volti noti sono nati il 15 settembre. Tra questi si ricordano Umberto II di Savoia, ultimo re d’Italia; Agatha Christie, rinomata scrittrice britannica; e Tommy Lee Jones, attore statunitense. Anche il regista Oliver Stone, il calciatore Marco Tardelli e il duca di Sussex, Prince Harry, sono nati in questa data.

Il 15 settembre è anche il giorno della scomparsa di figure importanti come Dante Alighieri, Giuseppe Puglisi, Isadora Duncan e Richard Wright.

Numerosi eventi storici si sono verificati il 15 settembre. Nel 1821, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua ed El Salvador hanno proclamato la loro indipendenza dalla Spagna. Nel 1830 è stata inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Altre date significative includono l’arrivo della HMS Beagle con Charles Darwin alle Galápagos nel 1835 e l’uso del carro armato per la prima volta nel 1916 durante la battaglia della Somme.

Oggi si celebra anche la Giornata Internazionale della Democrazia, riconosciuta dall’ONU.

