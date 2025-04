Il 10,2% dei lavoratori italiani vive in povertà: Eurostat segnala un crollo del reddito medio anche tra i full-time

In Italia, anche i lavoratori a tempo pieno sono a rischio povertà, con il 9% considerato povero, ossia con un reddito inferiore al 60% di quello mediano nazionale. Quando si includono i lavoratori part-time, la percentuale di lavoratori a rischio povertà supera il 10%, rendendo l’Italia uno dei Paesi con i dati più preoccupanti nell’Unione Europea. Tra i lavoratori dai 18 anni in su, il 10,2% è povero, definito come chi percepisce un reddito sotto la soglia mediana. La povertà lavorativa è in aumento tra i giovani, con un’11,8% dei lavoratori tra 16 e 29 anni considerati poveri, mentre tra i lavoratori più anziani (55-64 anni) la percentuale scende al 9,3%.

Particolarmente colpiti sono i lavoratori indipendenti, con il 17,2% che guadagna meno del 60% del reddito mediano, rispetto al 15,8% dell’anno precedente. Nei lavoratori dipendenti, la quota di poveri aumenta leggermente dall’8,3% all’8,4%. L’istruzione gioca un ruolo significativo: il 18,2% dei lavoratori con solo la scuola dell’obbligo è considerato povero. La percentuale di poveri tra chi ha un diploma è in calo al 9,1%, mentre tra i laureati è al 4,5%, sebbene in aumento rispetto al 3,6% del 2023.

Nel confronto con altri Paesi, solo la Spagna ha una percentuale più alta di povertà lavorativa (11,2%), mentre in Germania è al 6,5% e in Finlandia si attesta al 2,2%.