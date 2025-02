Il 10 di Pelé, dribbling e selfie

Tutti gli occhi erano su Neymar Jr durante la sua prima partita di ritorno con il Santos, dopo l’esperienza all’Al Hilal. Il match, che si è svolto nel giorno del suo 33esimo compleanno, ha visto il Santos pareggiare 1-1 contro il Botafogo SP nella settima giornata del campionato paulista. Neymar, che ha iniziato la partita in panchina, è entrato in campo nella ripresa, attirando l’ovazione dei tifosi.

Indossando la storica maglia numero 10, precedentemente di Pelé, Neymar ha mostrato un atteggiamento nuovo rispetto alle sue recenti apparizioni in Arabia Saudita. La sua performance è stata caratterizzata da dribbling, accelerazioni e giocate incisive: ha costretto tre avversari a ricevere un’ammonizione e ha provocato un’espulsione, sfiorando anche il gol in due occasioni.

Al termine del match, un momento particolare ha catturato l’attenzione: ogni calciatore e membro dello staff del Botafogo ha voluto scattare una foto con lui, segno del rispetto e dell’ammirazione che suscita. Neymar ha commentato le sue condizioni fisiche, affermando di sentirsi meglio ma di non essere ancora al massimo. Ha sottolineato l’importanza di accumulare minuti di gioco per ritrovare la forma ottimale, poiché l’allenamento da solo non basta. Nonostante ciò, si è detto sorpreso di aver potuto correre così tanto durante la partita.