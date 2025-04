Il 10 aprile al Museo del Calcio di Coverciano la presentazione del libro ‘Il terzino e il Duce’

Due volte campione del mondo di calcio nel 1934 e nel 1938, Eraldo Monzeglio è un terzino di spicco, noto per la sua carriera con il Bologna e la Roma, e riconosciuto nella hall of fame del calcio italiano. La sua vita è legata a momenti drammatici accanto a Mussolini durante il crollo della Repubblica sociale italiana. Monzeglio, che fu anche un considerato allenatore, è ritratto nel libro “Il terzino e il Duce”, scritto da Alessandro Fulloni e in uscita con Solferino.

Il calciatore fu volontario nella campagna di Russia, vivendo a Salò accanto a Mussolini come addetto “agli incarichi speciali”. La sua biografia rivela un personaggio complesso: da un lato, una figura importante nello sport, dall’altro, un “007” tra fascismo e Resistenza. Monzeglio ha aiutato partigiani ebrei, ricevendo riconoscimenti per i suoi atti di coraggio e discrezione. La sua amicizia con Mussolini nacque attraverso i figli del dittore, e con il tempo divenne una figura fidata. La sua vita si intreccia con eventi chiave della storia italiana, come il tentativo di liberazione di Galeazzo Ciano e la sua intercessione per salvare ebrei perseguitati.

Dopo la guerra, Monzeglio si ritrovò a allenare il Como grazie al Comitato di Liberazione Nazionale, e la sua carriera continuò con il Napoli. La sua morte avvenne il 3 novembre 1981, ma Monzeglio scelse di non rivelare mai il suo pieno ruolo durante il regime fascista, preferendo lasciare alcune storie taciute.