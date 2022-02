José era davvero convinto che il cucciolo ritrovato fosse Ikki, ma in realtà era un cane sconosciuto che si era intrufolato nella sua vita

Davvero tragicomica la vicenda che ha visto protagonista il cagnolino Ikki e la sua famiglia. Se siete amanti degli animali sapete bene che l’incubo peggiore di tutti è quello di perdere il proprio cane. Ma provate ad immaginare cosa si possa provare a ritrovarlo e, dopo qualche giorno, accorgervi che in realtà non è il vostro cucciolo.

Era una giornata come tante altre perun uomo di nome José Eduardo Millani Ramos. Era uscito come suo solito a fare una passeggiata e, come sempre, il suo cagnolino Ikki era presente al suo fianco.

Purtroppo, in un attimo di distrazione, José ha perso di vista il cucciolo, che è purtroppo sparito nel nulla.

L’uomo è tornato a casa disperato. Quello era il suo migliore amico e senza di lui non poteva assolutamente andare avanti. Così insieme a sua moglie è uscito in strada ed ha iniziato una ricerca senza precedenti, che però non ha portato alcun risultato.

Nei giorni successivi la ricerca si è spostata su internet e, fortunatamente, un rifugio della zona aveva pubblicato un annuncio di un cane smarrito che sembrava proprio somigliare a Ikki. Certo, era un po’ sporco, ma sembrava proprio lui.

Così di corsa José è andato a prenderlo. Quando lo ha visto lo ha chiamato con il suo nome e il cucciolo gli è saltato addosso felice di rivederlo.

Ma quel cane era Ikki?

Dopo qualche giorno, José si è reso conto che alcune delle macchie sulla schiena del cagnolino non combaciavano precisamente con quelle che ricordava avesse Ikki.

In quel preciso istante, il ragazzo ha capito che quello non era il suo cane, bensì un “impostore“.

Tuttavia, in quei pochi giorni aveva legato molto con il cucciolo. Tanto che invece che cacciarlo via, lo ha chiamato Paolo e lo ha tenuto in casa. Ma c’era un problema: dove era finito Ikki, allora!?

Josè è tornato su internet ed ha trovato subito un altro annuncio, di quello che questa volta era davvero Ikki.

In pochi minuti è andato a prenderlo, lo ha portato a casa e lo ha presentato subito a Paolo.

Alla fine i cagnolini sono andati d’accordo fin da subito e alla fine di tutta questa stramba storia, José non solo ha ritrovato il suo cucciolo scomparso, ma ne ha guadagnato un altro, dolcissimo.