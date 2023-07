IKG Cuffie Senza Fili, Auricolari Bluetooth 5.3, Wireless in-ear Mini Incorporato HD Mic, Bassi Immersivo, 37 Ore di Riproduzione, IPX7 Impermeabile, Display a LED, Sportivi (Bianco)

Dal marchio

IKG si impegna a fornire prodotti e servizi soddisfacenti agli utenti di tutto il mondo. L’eccellente qualità del suono, l’aspetto alla moda e all’avanguardia, il funzionamento semplice e il design funzionale di facile utilizzo rendono IKG popolare tra un numero sempre maggiore di amanti della musica e della moda. IKG mette la soddisfazione del cliente al primo posto e cerca umilmente il progresso, l’ottimizzazione continua!

Bluetooth 5.3: Le auricolari bluetooth sono dotate della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, che offre un’esperienza audio senza precedenti con velocità di trasmissione più elevate su brevi distanze e una connessione del segnale più stabile.

37 Ore di Riproduzione: Le cuffie wireless VOTOMYING possono essere utilizzate per 7 ore di uso continuo, più la custodia di ricarica, è possibile ascoltare per 37 ore. Bastano 15 minuti per ottenere un’ora di riproduzione.

Comode da Indossare: Le cuffie con microfono sono progettate ergonomicamente per adattarsi perfettamente ai contorni interni dell’orecchio. Garantiscono il comfort delle orecchie durante l’uso e non si staccano facilmente.

Impermeabilità IPX7: Le cuffie in ear sono dotate di tecnologia impermeabile IPX7 nano-rivestita, perfetta per ascoltare la musica durante le escursioni, la bicicletta o la corsa.