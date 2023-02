iJiZuo Adattatore 2 in 1 USB C/Micro a USB, Cavo OTG USB Micro e Tipo C Universale in Nylon Intrecciato, Compatibile con Il Telefono Andriod, PC, Samsung, Huawei, ecc.(Nero)

Descrizione prodotto

Potente adattatore USB

Cavo adattatore USB 3.0 maschio a USB-C e micro femmina, puoi collegare facilmente qualsiasi periferica USB-A (mouse, tastiera, disco rigido, stampante, gamepad) al tuo dispositivo di tipo C/Micro come cellulare, tablet, collegare laptop .

Ampia compatibilità:

Compatibile con la maggior parte dei cellulari intelligenti abilitati USB-C, cellulari intelligenti micro abilitati, tablet e laptop o come MacBook Pro 2020/2019, MacBook Air 2020/2018, Google Pixel, LG V30/G6, Samsung Galaxy S9/S10/S10+, Nota 10/10 Plus, Huawei P20/P20, Chromebook, Pixel, ecc.

Adattatore OTG 2 in 1

Questo cavo supporta la funzione Micro USB e USB C OTG. Qui puoi collegare un cellulare/tablet USB C che supporta il protocollo USB OTG. Il connettore 2 in 1 non solo ti fa risparmiare denaro, ma ti offre anche una nuova esperienza e praticità.

Plug and Play

Con la lettura e la scrittura ad alta velocità, non c’è bisogno di aspettare, il chip interno ad alta velocità è dotato, la velocità di trasmissione è più veloce e più stabile.

Trasmissione veloce e stabile

Puoi trasferire file tra più dispositivi con il design micro combo USB-C, ridurre i cavi quando lavori, vivi e viaggi, la velocità di trasferimento è più veloce e più stabile.

scene da usare

Disco U, memory stick, unità flash, controller Xbox One, controller PS4/PS3, tastiera/mouse cablati, stampante, fotocamera, hub USB, ecc.

MULTIUSO CAVO 2 IN 1: Il cavo adattatore USB femmina fornisce sia la porta USB C che la porta Micro USB in modo da poter collegare facilmente qualsiasi periferica USB-A esistente (unità flash, disco rigido, tastiera, mouse, hub, ricevitore bluetooth) a il tuo smartphone, tablet, laptop, fotocamera di tipo C/Micro, ecc.

Adattatore USB On-The-Go. non è necessario installare software, basta collegarlo e riprodurlo. Nota: non può essere utilizzato per la ricarica, solo per la trasmissione dei dati.

Due funzione, molto ideale ed economico, solo tramite un cavo è possibile sincronizzare i vari dispositivi con porta Micro USB o Type C. con una lunghezza di 18 cm, è perfetto da portare con sé dove serve.

Il connettore in lega di alluminio è solido, robusto, antiruggine, resistente all’uso. con la garanzia del nylon di questo adattatore durevole e leggero. non c’è bisogno di preoccuparsi di una connessione allentata, che garantisce durata e un lunga durata.

COMPATIBILITÀ AMPIA: compatibile perfettamente con Samsung Galaxy S4 / Note 9 / S8 / S9, HUAWEI P20 / P20 Pro / P10 / P9, OnePlus 5 / 3T / 2, ChromeBook Google, Lumia 950 / 950XL, LG G5 / G6, e tutti i dispositivi che supportano l’USB di tipo c e micro.

