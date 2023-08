iikey Pantaloni con Tasche Laterali Uomo Pantalone da Lavoro Pantaloni Tuta Uomo Pantaloni Sportivi Uomo Cotone Pantalone 4 Stagioni alla Moda Stile Casual Sport Trousers con Coulisse

—————–★Specifiche☆—————–

Genere: Uomini

Stagione: tutte le stagioni

Occasione: jogging, fitness, sport, tempo libero, ecc.

Taglie:M-3XL

Colore:Nero, Grigio

Materiale: Tessuto di alta qualità, delicato sulla pelle, traspirante, super confortevole.

Spessore: Standard

—————–★Istruzioni di Lavaggio☆—————–

Lavaggio a mano o in lavatrice, non candeggiare, stirare, la temperatura dell’acqua non deve superare i 30 ° C. I pantaloni dovrebbero essere separati dagli altri vestiti e il tempo di ammollo non dovrebbe essere troppo lungo, evitare l’esposizione al sole.

—————–★La confezione include☆—————–

1 × Pantaloni da uomo

—————–★Nota☆—————–

Si prega di confrontare le dimensioni dei dettagli con le tue prima di acquistare!

I colori possono essere leggermente diversi a seconda delle impostazioni del computer e del monitor.

Si prega di consentire 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale, grazie (tutte le misure in cm e si prega di notare 1 cm = 0,39 pollici)

—————–★Tabella di formato☆—————–

Taglia: M US: 6 UK: 10 EU: 36 Vita: 72cm/28.35” Lunghezza dei pantaloni: 90cm/35.43” Fianchi: 104cm/40.94” Piede: 17.5cm/6.89”

Taglia: L US: 8 UK: 12 EU: 38 Vita: 75cm/29.53” Lunghezza dei pantaloni: 92cm/36.22” Fianchi: 108cm/42.52” Piede: 18cm/7.09”

Taglia: XL US: 10 UK: 14 EU: 40 Vita: 78cm/30.71” Lunghezza dei pantaloni: 94cm/37.01” Fianchi: 112cm/44.09” Piede: 18.5cm/7.28”

Taglia: XXL US: 12 UK: 16 EU: 42 Vita: 81cm/31.89” Lunghezza dei pantaloni: 96cm/37.80” Fianchi: 116cm/45.67” Piede: 19cm/7.48”

Taglia: XXXL US: 14 UK: 18 EU: 44 Vita: 84cm/33.07” Lunghezza dei pantaloni: 98cm/38.58” Fianchi: 120cm/47.24” Piede: 19.5cm/7.68”