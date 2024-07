– IIG in liquidazione comunica che l’assemblea dei soci ha deliberato e approvato il bilancio al 31 dicembre 2023, in linea con il progetto approvato dal liquidatore in data 12 giugno 2024.

Il bilancio della Società, unitamente al bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023, alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono a disposizione del pubblico secondo le forme consuete.

Foto: Benjamin Child on Unsplash