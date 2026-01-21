Igor Volley Novara vince 3-0

9.5 C
Da stranotizie
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi ha ottenuto una vittoria da tre punti contro Perugia, vincendo 3-0 e avvicinandosi così alla Final Four di Coppa Italia. La squadra è stata ben orchestrata da Carlotta Cambi, premiata MVP del match, e trascinata dai punti di Ishikawa, che è stata la top scorer con 14 punti.

La partita è iniziata con un punteggio punto a punto, ma Novara ha preso il controllo del gioco sfruttando il turno in battuta di Alsmeier e invertendo l’inerzia. Ishikawa ha chiuso uno scambio lungo in pallonetto e Tolok ha firmato l’allungo, mentre Van Avermaet ha fatto 14-11. Novara ha alzato il ritmo in battuta con Ishikawa e in difesa, e Tolok ha fatto 18-12 e poi 21-13, mentre Cambi a muro ha avvicinato il traguardo e Squarcini ha chiuso con un primo tempo e un ace per il 25-17.

Nel secondo set, Tolok ha fatto subito break e Squarcini è scappata in primo tempo, mentre Bernardi si è affidato alla sola Leonardi come specialista di seconda linea. Ishikawa ha fatto due punti in fila e ha ipotecato il set, mentre le umbre hanno rivoluzionato in corsa il sestetto senza riuscire a invertire l’inerzia. Alsmeier ha trovato il +9 in diagonale e Tolok a muro ha fatto 19-9, e il set è finito 25-13.

Nel terzo set, Perugia ha schierato l’ex Mazzaro in sestetto, ma Novara è partita forte con due punti di Ishikawa. Gardini ha fatto l’ace del 5-4, ma è stata ancora Ishikawa a fare 7-4 in diagonale. Novara ha alzato il ritmo in difesa e Tolok ha ipotecato il match in diagonale, mentre Squarcini ha pesato l’ace del +7 sul 17-10. Dentro anche Carraro, Herbots e Costantini, con la centrale che ha avvicinato il traguardo in fast prima dell’errore di Lemmens che ha chiuso il match sul 25-20.

Lorenzo Bernardi ha commentato la vittoria, affermando di aver ottenuto quello che voleva e di aver dosato le energie di alcune atlete che non sono al meglio. Giulia Leonardi ha aggiunto che la vittoria è stata bella e meritata, perché la squadra ha mantenuto saldo il controllo senza cali di intensità o attenzione. La formazione di Novara ha schierato Van Avermaet, Cambi, Herbots, Squarcini, De Nardi, Leonardi, Alsmeier, Ishikawa, Carraro, Baijens, Tolok, Costantini e Melli, con Bernardi come allenatore. Perugia ha schierato Kump, Turlà, Perinelli, Lemmens, Sirressi, Vanjak, Markovic, Recchia, Bartolini, Mazzaro, Gennari, Fiesoli e Gardini, con Micoli come allenatore. Carlotta Cambi è stata premiata come MVP della partita.

