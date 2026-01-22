7.4 C
Roma
giovedì – 22 Gennaio 2026
Sport

Igor Volley Novara dona ai bambini

Da stranotizie
Igor Volley Novara dona ai bambini

Igor Gorgonzola Novara ha consegnato questa mattina i peluche e i beni di prima necessità raccolti durante la Teddy Bear Toss. L’iniziativa è ormai un appuntamento fisso e profondamente sentito per l’organizzazione.

Alla consegna erano presenti le atlete Giulia Carraro e Giulia Melli, Vittorio Avondo, Responsabile Marketing e Comunicazione, Mercedes Landires Moran, Presidente del Centro Novarese di Aiuto all’Infanzia ODV, e altri membri del Consiglio Direttivo dell’associazione. Questo testimonia un lavoro di squadra che va oltre il campo.

Mercedes Landires Moran ha dichiarato: “Ringrazio Igor Volley e Igor Gorgonzola per il loro sostegno. L’unione fa la forza: sono campioni nello sport e nella solidarietà. Oggi assistiamo 90 bambini di 18 nazionalità diverse, crescere insieme fa davvero la differenza”.

Giulia Carraro ha aggiunto: “Questo è il mio primo anno a Novara e la sensazione durante la Teddy bear toss è stata bellissima. Vedere tante persone partecipare per rendere felici tanti bambini è stato speciale”.

Giulia Melli ha sottolineato: “Fare l’atleta è un privilegio, ma regalare sorrisi grazie allo sport lo è ancora di più. Se possiamo fare del bene, è tutto di guadagnato”.

Vittorio Avondo ha concluso: “Sostenere iniziative sociali sul territorio è sempre un piacere. Quest’anno non solo oltre 500 peluche, ma anche una risposta fortissima sui beni di prima necessità. Un appuntamento che riproporremo, con l’obiettivo di fare ancora meglio”.

Articolo precedente
Crisi umanitaria a Gaza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.