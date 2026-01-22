Igor Volley Novara dona ai bambini

Igor Gorgonzola Novara ha consegnato questa mattina i peluche e i beni di prima necessità raccolti durante la Teddy Bear Toss. L’iniziativa è ormai un appuntamento fisso e profondamente sentito per l’organizzazione.

Alla consegna erano presenti le atlete Giulia Carraro e Giulia Melli, Vittorio Avondo, Responsabile Marketing e Comunicazione, Mercedes Landires Moran, Presidente del Centro Novarese di Aiuto all’Infanzia ODV, e altri membri del Consiglio Direttivo dell’associazione. Questo testimonia un lavoro di squadra che va oltre il campo.

Mercedes Landires Moran ha dichiarato: “Ringrazio Igor Volley e Igor Gorgonzola per il loro sostegno. L’unione fa la forza: sono campioni nello sport e nella solidarietà. Oggi assistiamo 90 bambini di 18 nazionalità diverse, crescere insieme fa davvero la differenza”.

Giulia Carraro ha aggiunto: “Questo è il mio primo anno a Novara e la sensazione durante la Teddy bear toss è stata bellissima. Vedere tante persone partecipare per rendere felici tanti bambini è stato speciale”.

Giulia Melli ha sottolineato: “Fare l’atleta è un privilegio, ma regalare sorrisi grazie allo sport lo è ancora di più. Se possiamo fare del bene, è tutto di guadagnato”.

Vittorio Avondo ha concluso: “Sostenere iniziative sociali sul territorio è sempre un piacere. Quest’anno non solo oltre 500 peluche, ma anche una risposta fortissima sui beni di prima necessità. Un appuntamento che riproporremo, con l’obiettivo di fare ancora meglio”.