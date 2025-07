Igor Volley: inizia la nuova stagione il 4 agosto

La Igor Volley è pronta a dare il via alla nuova stagione, con il raduno fissato per il 4 agosto, quando inizierà la preparazione atletica sotto la guida di Lorenzo Bernardi e del suo team. A breve verranno divulgati i nomi delle atlete convocate.

Il primo appuntamento significativo della stagione sarà il sorteggio dei gironi della Champions League, previsto per martedì 15 luglio in Lussemburgo. La Igor Volley ha ricevuto una Wild Card per la competizione e sarà posizionata nella terza fascia, grazie alle rinunce di alcune squadre precedentemente collocate nella stessa fascia. In quarta fascia, invece, si trova lo Zeren Spor di Ankara, che ha anch’esso ricevuto una Wild Card.

Il sorteggio, che inizierà alle 12 e sarà trasmesso in diretta sui canali della CEV, prevede che le 20 squadre partecipanti siano suddivise in quattro fasce di merito. In ogni girone sarà presente una formazione per ciascuna fascia, con una regola particolare: le squadre della stessa nazione, anche se in fasce diverse, non potranno affrontarsi in questa fase, tranne per le squadre con Wild Card, che possono essere considerate “senza bandiera”. Questo potrebbe portare a un possibile derby tricolore nel girone, sia contro le prime fasce, Conegliano e Milano, che contro la seconda fascia rappresentata da Scandicci.

Nella prima fascia figurano anche squadre di alto livello come il Fenerbahce, il Vakifbank e il Reszow, mentre nella seconda fascia ci sono le turche dell’Eczacibasi, le polacche LKS Lodz e Budowlani Lodz, e la tedesca Schwerin. Nella terza fascia, insieme alla Igor, ci sono Dresda, Paris Saint Cloud, Obrenovac e Blaj, quest’ultima avversaria della Igor nella finale della scorsa CEV Cup.