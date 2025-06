Igor Tudor confermato allenatore della Juventus 2025-2026

Igor Tudor continuerà a essere l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione. Il tecnico croato, subentrato dopo l’esonero di Thiago Motta, ha portato la squadra al quarto posto in campionato, garantendo così la qualificazione in Champions League. La conferma è arrivata il 10 giugno durante una conferenza stampa in cui Damien Comolli, neo direttore generale del club, ha annunciato: “Tudor sarà il nostro allenatore per il Mondiale per Club e per la prossima stagione”.

Comolli ha voluto chiarire che Tudor rimarrà alla guida della squadra per la stagione 2025-2026 e oltre, nonostante le numerose speculazioni che circolano intorno al club. In sintesi, si delinea un futuro nell’allenamento di Tudor con la Juventus, mentre il club punta a consolidare la propria posizione nel panorama calcistico internazionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com