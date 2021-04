Ignazio Moser sarà l’ultimo naufrago ad entrare nel cast dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi?

A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, dove ha scritto che per l’ex gieffino mancherebbe solo la firma.

“Dopo momenti, giorni, riflessioni e condivisone per la scelta, Ignazio Moser pare abbia rotto il silenzio. D’accordo con la sua bellissima compagna Cecilia Rodriguez ha accettato di partire per l’Honduras come nuovo naufrago nel programma di Ilary Blasi. Secondo le nostre fonti, manca solo la firma e alcuni dettagli ma Ignazio sarebbe, sarà uno dei promossi naufraghi”.

Per Ignazio Moser sarebbe il secondo reality show da segnare in curriculum dopo la partecipazione ad il Grande Fratello Vip nel 2017 e – ironia della sorte – in entrambi ha trovato/troverà Ilary Blasi alla conduzione.



Ignazio Moser sarebbe così l’ultimo naufrago ad entrare nel cast de L’Isola dei Famosi insieme ai già nuovi volti annunciati: l’attrice di CentoVetrine (prestata ai salotti tv) Emanuela Tittocchia, l’ex meteorina di Emilio Fede, Manuela Ferrera, la bella Rosaria Cannavò (che Google mi suggerisce essere stata una meteorina, ma di SkyTg24), il modello Ludovico Vacchelli e – forse – anche Mattia Diamante di Ex On The Beach Italia.

