Ignazio Moser è il secondo finalista de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo Andrea Cerioli che ha conquistato quel titolo lo scorso venerdì.

Ignazio Moser è il secondo finalista dell’Isola dei Famosi! ✨ #Isola pic.twitter.com/y7r0JLBWaL — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2021

Anche questa volta i naufraghi per ambire alla finale si sono dovuti sfidare a coppie estratte a sorte: Valentina Persia e Matteo Diamante si sono sfidati in una prova che consisteva nel recuperare dei pezzi di una struttura in fondo al mare e poi costruirla in spiaggia; Miryea Stabile e Isolde Kostner si sono sfidate nella prova dell’Uomo Vitruviano in bilico sul mare; mentre Ignazio Moser ed Awed nel celebre girarrosto.

I vincitori delle prove (Matteo, Isolde e Ignazio) si sono poi dovuti scontrare al televoto dove il pubblico ha votato a furor di popolo per Moser, reduce, oltretutto, da una rasatura in diretta.

Ignazio Moser si è rasato la testa, ecco perché

Questa puntata gli autori hanno voluto giocare sulla vanità di Andrea Cerioli mettendolo davanti ad una tentazione: una rasatura completa a zero (barba e capelli) in cambio di un kg al giorno di spaghetti al pomodoro per tutta la settimana.

L’ex tronista si è subito rifiutato (“Mai, mi sono rasato la barba una sola volta e sembravo un cu*o col naso“) e quando la stessa tentazione è stata proposta agli altri uomini, solo Ignazio Moser ha accettato.

Il risultato? Testa rasata e pasta per tutti. E se proprio devo dirla tutta, da rasato è pure un gran bono.