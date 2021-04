Tira e molla per la partecipazione di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi? Dopo i rumor iniziali oggi alcune testate giornalistiche hanno parlato di un rifiuto all’ultimo minuto per l’ex gieffino. Nuovo ha anche riportato le parole di un’amica di Cecilia Rodriguez. Secondo la fonte del noto settimanale la sorella di Belen avrebbe convinto il compagno a non partecipare al programma: “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare“.

Eppure alla fine il bel trentino sbarcherà davvero in Honduras. Poco fa Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha confermato la presenza di Ignazio nel reality di Canale 5. E se Moser sarà in gioco insieme agli altri concorrenti, la fidanzata sarà una presenza fissa in studio con Ilary e gli opinionisti.

“Al contrario dei rumors esplosi nelle ultime ore, Giornalettismo conferma che Ignazio Moser sarà un nuovo naufrago del l’Isola dei famosi di Ilary Blasi. Confermata anche la presenza della bellissima fidanzata Cecilia Rodriguez in studio, che sosterrà il compagno e forse futuro sposo. Proprio oggi Moser ha fatto le ultime telefonate per salutare le persone più care a lui”.

Un motivo in più per guardare L’Isola…



Ignazio Moser Non sarà l’unico nuovo ingresso.

Insieme al fidanzato della Chechu entreranno in gioco anche: Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli e Mattia Diamante.

