Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si fanno più vedere insieme, adesso l’ex gieffino è in compagnia dell’amico Andrea Damante in Sardegna, dove pare che abbia flirtato con una nota modella brasiliana (o almeno così dice lei).

Alberto Dandolo però ha anche lanciato un rumor secondo il quale il bel trentino avrebbe litigato con la sorella di Belen per colpa dell’attrice Anna Safroncik.

“Finita la storia tra Ignazio e Cecilia. Tra i due è scoppiato anche un litigo plateale, una litigata davanti a tutti in un locale. Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata”.

Ignazio Moser ieri sera ha smentito questo pettegolezzo.

“Sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che chiamare false forse è quasi poco. Sono delle grandi pu**anate. Chiedo a tutti questi grandi personaggi che si definiscono giornalisti di informarsi meglio prima di scrivere delle cose e quando ci sarà qualcosa da dire ve lo dirò io. Buone vacanze!”

Ignà, anche meno, anche meno!

Ignazio Moser ha da poco smentito le voce sulla sua presunta avventura con Anna… Chechu que pasa? #Moser #Rodriguez — Sudditi di Queen Mary 2.0🐍 (@Sudditi0) August 14, 2020

MA IN CHE SENSO IGNAZIO MOSER E ANNA SAFRONCIK pic.twitter.com/ckQpQ5QYOk — icarus (@impasticcata) August 13, 2020