Gli animi si sono scaldati in Honduras. Tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi ieri è quasi scoppiata una rissa. Matteo Diamante – dopo aver parlato con Miryea Stabile – ha accusato Ignazio Moser, Angela Melillo e Andrea Cerioli di essersi messi d’accordo per mandarlo in nomination nella scorsa puntata. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è andato su tutte le furie ed è sbottato contro l’ex pupo.

“Nessuno qui ha fatto accordi e non abbiamo mai detto ‘votiamo tutti Matteo’. Nessuno ha condizionato nessuno e basta. Posso aver detto che avrei nominato te. Però sfido una persona sull’isola a dire che io o Andre abbiamo chiesto di votare per te, questo non è mai successo. Anche se ti avessero detto che io ho detto che sei un figlio di p*****a, la modalità che hai avuto di parlarci è sbagliata“.

Diamante ha continuato: “Io di notte sono venuto qui e ho sentito che voi davanti al fuoco facevate il mio nome. Mi dà fastidio che delle persone facciano il mio nome“.

Ignazio Moser avvicinandosi all’altro naufrago ha dato di matto: “Sei sull’Isola e non si può parlare di te?! Ma vai a fare in cu**. Impara l’educazione. Non tirare in mezzo gli altri. Impara e basta! Non ti azzardare ad accusare glia ltri se non sei certo delle cose. Se non vuoi che si parli di te te ne stai a casa e non vieni qui”

Andrea Cerioli è stato costretto a intervenire e si è messo in mezzo agli altri due concorrenti. E la prima catfight al maschile è servita!

Ignazio Moser sbotta contro Matteo Diamante: il filmato.

Nervosetti i nostri naufraghi… 🥵🥵 #Isola https://t.co/3WvFLslKxA — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2021

RISSA SFIORATA TRA MATTEO E IGNAZIO STO VOLANDO#isola pic.twitter.com/W58DYZdea4 — trashtvstellare (@trashtvstellare) May 17, 2021