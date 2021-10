Sappiamo tutti quello che è successo al GF Vip 2 tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La puntata del confronto tra Francesco e Ignazio è entrata di diritto nella storia del reality. I due bellocci però dopo anni in questi giorni hanno chiarito. Ieri a Casa Chi Gabriele Parpiglia ha raccontato un retroscena sugli ex gieffini.

“Ho saputo per bocca di una fonte primaria ossia Francesco Monte, che i due invece si sono incontrati. In pratica è stato Ignazio Moser ha sciogliere il ghiaccio con Francesco. All’inizio si sono parlati e Monte ha detto ‘guarda preciso che io non ce l’ho assolutamente con te, è tutto ok per me’. Da quel momento in poi pare abbiano anche fatto serata insieme. C’era anche Cecilia presente in quel posto. Poi Ignazio e Monte hanno parlato tutta la sera con la Rodriguez in disparte. Quindi questa notizia va a chiudere il cerchio, è arrivata la pace”.