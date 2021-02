Proprio come è successo lo scorso settembre al suo amico Marco Fantini, adesso anche Ignazio Moser è stato derubato. L’ex gieffino e Cecilia Rodriguez domenica sono rientrati a casa e hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro, con oggetti distrutti e sparsi ovunque e molti ricordi e preziosi scomparsi. La scena che si è trovato davanti l’ex ciclista l’ha così turbato che anche a distanza di qualche giorno è ancora scosso e ieri sera si è sfogato con i suoi follower. Ignazio Moser ha rivolto un messaggio carico di rabbia ai ladri che sono entrati nella sua proprietà.

“Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.