Ignazio Moser ed Andrea Damante sono stati chiamati da Alfonso Signorini per partecipare in corso d’opera alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella conclusa lo scorso marzo, ma alla fine hanno rifiutato.

A confermare il rumor uscito ad ottobre su Casa Chi, è stato proprio il deejay veronese a Il Punto Z.

“Se è vero che mi avevano chiesto di partecipare insieme ad Ignazio al Grande Fratello Vip? Sì è vero, mi è arrivata una mezza richiesta per partecipare insieme ad Ignazio, ma avevo un po’ di ansia ed ho preferito dire di no, non ci sono reality nel mio futuro, voglio fare un po’ di musica”.

E se Andrea Damante ha optato per la musica (pare che sia in cantiere anche un singolo con Tommaso Zorzi), Ignazio Moser si è buttato in un altro reality naufragando in Honduras a L’Isola dei Famosi.

RT se vuoi ringraziare Givova per aver dato ad Ignazio Moser il costume a slip #Isola pic.twitter.com/vWEFjrUzSK — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 10, 2021

Ignazio Moser e Andrea Damante, la trattativa (sfumata) per il GF Vip

Ospite a Casa Chi, Gabriele Parpiglia lo scorso 1^ ottobre ha così parlato della trattativa dei #Damoser: