Ignazio Moser ieri ha avuto un momento nostalgico dell’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi e su Instagram ha pubblicato due foto per ricordarla: una con il coltello in mano, l’altra con il sacco che conteneva i suoi effetti personali.

“Le mie due ancore di salvezza sull’Isola” – ha scritto nel post – “il coltello per le mie avventure tra scogli e boschi e la sacca trasformata in cuscino per affrontare le lunghe notti stellate 💪🏻”.

Un post normalissimo che però non è piaciuto ad un suo follower, che ha così commentato: “Sembra che tu sia sbarcato sulla luna anziché in un’isola, non eravate abbandonati a voi stessi, avevate medici, operatori e supporter. Finitela di fare gli eroi. Potevate andare in Africa a fare volontariato dove veramente esiste povertà e fame. Eravate stipendiati, allora zitti. Eroi non siete”.

Il commento è stato notato da Ignazio Moser che ha così risposto: “Noi non siamo eroi di sicuro ma neanche tu lavori per Amnesty International. Ti ringrazio comunque, un po’ sull’Isola mi mancavano i frustrati tristi delle loro vite come te”. E tutti i torti non li ha, eh.

Come sempre RT se vuoi ringraziare lo sponsor Givova per il costume a slip dato ad Ignazio Moser 🔥🚨 #Isola pic.twitter.com/CrzFreSkC8 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 14, 2021

Ignazio Moser, l’elogio di Isolde Kostner

Ma se da una parte Moser è alle prese con i follower lamentoni, dall’altra può consolarsi con le belle parole che Isolde Kostner ha speso per lui fra le pagine de Il Corriere del Veneto.

“Ignazio Moser? Non credo che ad accomunarci sia stato il Trentino-Alto Adige, quanto essere stati entrambi atleti. Lui ha gareggiato come ciclista professionista fino a 24 anni e questo ci ha legato. Come sportivi abbiamo carattere e forma mentis simile: ci siamo sintonizzati subito. Se fosse entrato subito avrebbe avuto grosse possibilità: è un vincitore, ha grinta e lo ha dimostrato anche rifiutandosi di fare a Cecilia Rodriguez la proposta di matrimonio spinta dalla redazione. Pur avendo una fidanzata molto famosa ha preferito tenerlo come momento privato e questo mi piace”.