Ignazio Moser cambia look, Cecilia spiazzata: “Non sembri te, scioccata”

Una rinfrescata al taglio di capelli e una bella rasatura della barba e in pochi minuti Ignazio Moser è diventato il quarterback 18enne di qualsiasi serie teen americana. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha pubblicato uno scatto senza barba e ha scritto: “Ciao ho 22 anni e vengo da Trento“.



Poco dopo il 31enne si è fatto vedere da Cecilia Rodriguez, che ha detto di essere scioccata: “Allora? Un disastro, mi sembra di essermi fidanzata con un ventenne. Un toyboy? Sono un po’ scioccata ancora adesso e devo riprendermi, sei troppo diverso non sembri tu“.

Con o senza barba resta comunque…

Ho fissato questa foto per minuti interi chiedendomi chi sia. Poi leggo che è Ignazio Moser. Continuo a fissare la foto ma non lo vedo. Controllo su ig ed è effettivamente una foto sua. Continuo a fissare la foto e non lo vedo ancora pic.twitter.com/0YIn2hCX9J

“Il mio primo bacio è stato in prima media con una ragazza abbastanza più grande di me. Devo dire che è stato un disastro e ho fatto una brutta figura ed ero proprio imbranato. Non sapevo cosa fare e come comportarmi. Poi mi sono rifatto nel tempo, quindi non demordete ragazzi. Continuate a provare e di sicuro migliorerete.

La mia prima volta? Nel letto dei miei genitori in casa in montagna, direi che è stato un grande classico. Scusate mamma e papà vi voglio tanto bene. Con quante ragazze sono stato? – ha continuato Ignazio Moser – Non me lo ricordo sono sincero. Se credo nella monogamia? Credo di si, anche perché ho una fidanzata sola e sono felicissimo.

In passato il mio sogno era la mia professoressa d’inglese. Lo è stato per molto tempo. La ricordo con affetto e le mando un bacio. Adesso però ho occhi solo per la mia Chechu. L’indumento che mi piace di più? L’intimo, vado sul classico. Però spero che la mia ragazza non veda questa intervista, anche se non ho detto nulla di particolare”.