Ignazio Moser a Ibiza per l’addio al celibato, ma un amico non è stato invitato e lancia frecciatine sui social

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposeranno e in questi giorni i due hanno festeggiato i propri addi al celibato e al nubilato in compagnia dei rispettivi amici. Lui nel dettaglio è volato a Ibiza insieme a un bel gruppo di manzi fra cui gli ex tronisti Marco Cartasegna e Andrea Damante.

Non tutti i suoi amici però sarebbero stati invitati o hanno avuto l’opportunità di andare. Fra gli assenti ci sono Andrea Cerioli e Matteo Diamante con cui il ciclista ha condiviso l’esperienza a L’Isola dei Famosi e con cui ha stretto un bellissimo rapporto duraturo. Il primo non è andato perché padre da pochi mesi della piccola Allegra, mentre il secondo perché…non è stato invitato.

La certezza del mancato invito l’ha data il portale di gossip Il Vicolo Delle News che ha letto in una storia pubblicata su Instagram da Matteo Diamante una bella frecciatina a Ignazio Moser. Allegata a una foto con Davide Donadei (con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip), Matteo ha aggiunto come didascalia: “Nel mondo televisivo e social è difficile instaurare rapporti sinceri e duraturi. Tu, caro Davide, rientri nel gruppo degli amici veri e sinceri che questo mondo mi ha dato la fortuna di conoscere. TVB amico mio!”.

Ignazio Moser non ha invitato Matteo Diamante al suo addio al celibato e lui c’è rimasto male?

Ignazio Moser e Matteo Diamante, la polemica sugli ingressi differenti a L’Isola dei Famosi

Moser e Diamante hanno partecipato entrambi a una passata edizione de L’Isola dei Famosi e tutti e due sono entrati in gara a gioco iniziato. Queste le parole di Matteo:

“Ignazio Moser? Io non ho mai provato invidia nella mia vita, però una piccola verità c’è. Nel senso che, avrei preferito avere un ingresso nell’Isola come il suo. Cioè essere accolto nel gruppo così come è stato accolto lui quindi essere accettato da tutti perché mi avrebbe sicuramente giovato. Lui ha subito avuto un bel rapporto con tutti quanti, poi essendo uno che si dà da fare è entrato subito nelle grazie di Ubaldo che era quello che diceva “questo è simpatico, portiamolo in finale” e tutti lo ascoltavano, così è stato. Quindi diciamo che ha avuto una vita molto facile e avrei voluto avere la sua stessa vita all’isola, mentre io sono dovuto entrare e iniziare a prendere a manganellate sugli stinchi i concorrenti. Quindi sicuramente una parte di quello che dice Cecilia è vero, cioè che mi sarebbe piaciuto entrare nel reality come Ignazio”.