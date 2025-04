Ignazio La Russa visita Vittorio Sgarbi in ospedale per il suo stato di depressione

Vittorio Sgarbi è ricoverato dal 24 marzo al Policlinico Gemelli di Roma e sta affrontando un grave periodo di depressione, confermato dalla figlia Evelina. Il 3 marzo, il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha fatto visita a Sgarbi in ospedale. Il critico d’arte ha dichiarato di aver perso molto peso e di avere difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane, passando gran parte del tempo a letto e lavorando solo saltuariamente. Evelina Sgarbi ha espresso preoccupazione per le condizioni del padre, rivelando di aver trovato in ospedale una situazione molto grave, ma ha notato un segnale positivo quando Sgarbi ha iniziato ad accettare del cibo dopo un lungo periodo di inappetenza.

Durante un’intervista a “La Volta Buona” su Raiuno, Evelina ha raccontato di sentirsi a disagio nella situazione, sottolineando che il contesto intorno al padre contribuisce al suo malessere. Ha chiarito che la sua presenza in televisione potrebbe aver suscitato malcontento, ma ha ritenuto normale parlare di suo padre, un personaggio pubblico.

In un momento così delicato, Sgarbi ha ricevuto molte manifestazioni di sostegno, incluso un appello di Franco Corbelli per nominare Sgarbi senatore a vita. Secondo Corbelli, questa nomina rappresenterebbe non solo un riconoscimento del suo contributo culturale e politico, ma anche un potenziale aiuto nella sua difficile condizione attuale. Le condizioni di salute di Sgarbi preoccupano quindi non solo i familiari, ma anche i suoi amici e sostenitori.