Ignazio La Russa: Giorgia Meloni, un talento senza pari come Messi e Ronaldo

Giorgia Meloni è paragonata a leggende del calcio come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che la considera l’unica leader politica europea al suo livello. In un’intervista a Il Giornale, La Russa commenta i primi due anni del governo Meloni, elogiando la stabilità e la credibilità dell’esecutivo. Secondo lui, i media internazionali riconoscono questa novità e forza, definendo il governo italiano come credibile e stabile. La Russa afferma che Meloni rappresenta una figura di punta nella politica, paragonandola ai due calciatori che hanno dominato il panorama sportivo degli ultimi venti anni.

La Russa esplica che il “più grande calciatore del mondo” è quello che supera in abilità gli altri già bravi, applicando questo concetto alla Meloni, che si distingue nettamente rispetto agli altri leader europei. La sua assertiva visione della premier italiana la descrive come una “gigante” politico, sottolineando la sua capacità di spiccare tra i suoi pari.

Nel contesto, si menziona anche uno scontro tra La Russa e Matteo Renzi in Senato, durante una votazione sulla Manovra. Renzi, in evidente difficoltà, è stato attaccato da La Russa che ha notato come i senatori non lo ascoltassero. La Russa suggerisce che Renzi potrebbe non essere più “top” come un tempo e che l’ex premier ha l’abitudine di tenere interventi che attirano l’attenzione. Inoltre, La Russa risponde ad un attacco di Renzi definendo la sua reazione come naturale e sottolinea la sua indifferenza rispetto al modo in cui viene etichettato.

Infine, viene accennato che l’efficacia di Meloni è messa in discussione anche da personaggi come Romano Prodi, il quale critica le sue posizioni sulla politica estera, evidenziando una sorta di subordinazione ai leader americani come Trump e Musk. Nonostante le controversie, Meloni continua a essere vista come una figura influente nel panorama politico europeo.