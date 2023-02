Ignazio e Cecilia vogliono riprovarci: “Veri motivi della rottura, nessun tradimento”

Sabato ha iniziato a circolare un rumor choc gold: “Ignazio e Cecilia si sono lasciati? Lui fuori di casa, amore finito. Alla base di tutto potrebbe esserci un tradimento che lei ha scoperto in maniera del tutto casuale“. La notizia ha fatto il giro dei social in poche ore e si sono aggiunti dettagli che hanno portato a pensare ad un addio definitivo tra i due (che stavano pianificando il loro matrimonio).

Dopo la news data in anteprima da Pipol e Dagospia, ieri sera Investigatore Social ha svelato i retroscena di questa ‘crisi’ tra Cecilia Rordiguez e il compagno. Sembra che non sia una rottura insanabile e che alla base di questo allontanamento non ci sia un tradimento. I motivi riguarderebbero delle bugie e delle cose familiari, insomma niente corna.

“La verità su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Anche questa volta ho voluto vederci chiaro e verificare la vera natura di questo litigio, dato che per molti anni ho documentato la coppia sia nel bene che nel male. Che i due siano in crisi da settimane è ormai evidente a tutti, il colpo di scena questa volta però è un altro. Infatti adesso i tradimenti non c’entrano assolutamente nulla, ne tanto meno Cecilia lo avrebbe buttato fuori di casa, o mollato “come varie testate stanno riportando“ si tratta quindi di una grandissima fake news priva di fondamenta. Questa crisi è iniziata per delle bugie molto grandi, promesse non mantenute e motivi familiari. Inoltre vi do una notizia freschissima in anteprima “‘Ignazio e Cecilia” dopo il momento molto delicato, vorrebbero riprovarci. Cosa ne pensate?”