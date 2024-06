Ignazio e Cecilia, il famoso cantante che si esibirà al loro matrimonio

Dopo anni di rumor, smentite e mezze conferme sul loro matrimonio, domenica 30 giugno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposeranno davvero. I due convoleranno a nozze in Toscana, nella splendida cornice della Villa Medicea La Ferdinanda, a Carmignano in provincia di Prato (non lontano dalla villa che aveva scelto Pamela Prati per il suo matrimonio con Mark Caltagirone). Il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, è felice che la coppia abbia scelto la località toscana e sul suo profilo Facebook ha scritto: “Noi qui siamo già pronti ad accoglierli. Siamo lieti di ospitare il loro matrimonio“.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il famoso cantante scelto per il matrimonio.

Alle nozze della Rodriguez e Moser ci saranno più di 200 invitati, molti dei quali vip, Belen sarà la testimone della sorella, mentre pare che le fedi saranno portate dai nipoti della coppia, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese.

I due ex gieffini hanno anche scelto un cantante molto noto per il loro giorno speciale. Secondo La Nazione sarà Tananai a cantare per gli sposi: “Ad accompagnare a livello musicale l’evento ci sarà il cantante Tananai. Una festa blindatissima, con le forze dell’ordine che presidieranno la zona per tutta la durata della festa. Un matrimonio che si annuncia dunque da fiaba. Ma perché la coppia ha scelto questa zona? Per Moser è un posto familiare, visto che qui da ciclista professionista ha corso molte gare“.

La scelta di contattare Tananai non stupisce, visto che lo scorso marzo Cecilia e Ignazio a Verissimo sono entrati sulle note di Tango e la Rodriguez ha rivelato: “Amo questo pezzo è il mio preferito. Anzi, vorrei chiedere a Tananai una cosa. Se vuole venire a cantare alle nostre nozze noi saremmo molto contenti. Se vuoi venire ti aspettiamo! Abbiamo già fissato molte cose e siamo pronti. Era l’ora di fare il grande passo. Stiamo insieme da sette anni, ne è passato di tempo dal nostro incontro al Grande Fratello. Sono stati sette anni intensi e belli, devo dire che in tutti questi anni quello che mi è piaciuto di più è che siamo cresciuti insieme. Ci siamo accompagnati. Non c’è cosa più bella per me”.

Tananai canterá al matrimonio di Cecilia e Ignazio Domenica cosa? Sono giá in prima fila uscite tutti i contenuti pic.twitter.com/uKGAGms5qN — Valentina R (@vale_russo83) June 25, 2024