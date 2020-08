Le lezioni amatoriali di portoghese a forza di guardare su YouTube il compleanno di Bambola Star mi sono finalmente servite a qualcosa (a proposito, avete fatto il test per scoprire quale grandje djiva siete?).

Protagonista di questo articolo è Laryssa Bottino, modella brasiliana ed ex volto di Ex On The Beach, che proprio in questi giorni è in vacanza in Sardegna insieme ad una sua amica.

A quanto pare l’amica e Laryssa avrebbero incontrato a Porto Cervo un “famoso che si è appena lasciato” che si chiama “Ignazio” ma che “non possono taggare”.

Questo Ignazio (che l’amica di Laryssa ha descritto come “muy gustoso” ed una vera “delicia” che sognerà stanotte da quanto è “bonito”) ci avrebbe provato con Laryssa Bottino, beccandosi però un due di picche.

“Vi lascio questa sera raccontandovi la mia indignazione. Questa sera nel locale c’era un ragazzo famoso qui in Italia, che è un fico, ci hanno presentati ma lui non mi ha guardato, ha guardato lei (Laryssa, ndr) e la voleva ma lei non ha voluto e così se n’è andato solo”.

A prendere la parola dopo è stata anche Laryssa che ha confermato il racconto:

“Ho fatto colpo su un tipo italiano ed ora la mia amica è in rivolta perché non ci sono andata, mentre lei mi ha detto che ci sarebbe andata!”

Che l’Ignazio di cui parlano sia davvero Ignazio Moser?