Ignazio Boschetto: L’attesa di un Nuovo Inizio

Il cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto, e sua moglie Michelle Bertolini hanno annunciato attraverso i social l’arrivo della loro prima figlia, Bianca. La coppia ha condiviso il dolce messaggio il 10 aprile 2025, esprimendo la loro gioia per la gravidanza e la felicità di diventare genitori dopo essersi sposati a settembre 2024. Nel post, Boschetto ha scritto parole toccanti, affermando il desiderio di conoscere e crescere la loro bimba. Le emozionanti frasi sono accompagnate da tre foto in cui il futuro papà abbraccia e bacia il pancione di Michelle.

Il post ha rapidamente raccolto oltre 40.000 “mi piace” e numerosi commenti di congratulazioni da parte di fans e celebrità, come Antonella Clerici e Federica Panicucci. Attualmente, i membri del gruppo musicale, Piero Barone e Gianluca Ginoble, non hanno ancora commentato pubblicamente, ma sicuramente hanno già fatto i loro auguri in privato.

Michelle Bertolini, classe 1994, è imprenditrice, ex tennista professionista e ha vinto il titolo di Miss Venezuela Internacional 2013. La coppia si è conosciuta in Ungheria durante un evento per fan di Il Volo a Budapest. Il matrimonio tra Ignazio e Michelle è stato uno dei momenti più seguiti dell’estate 2024, con una cerimonia che ha avuto luogo a San Lazzaro di Savena e un ricevimento romantico a Villa Sola Cabiati, sul Lago di Como. La nascita di Bianca rappresenta un evento significativo per Il Volo, poiché nessuno dei membri aveva precedentemente avuto figli.