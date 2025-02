Iginio Massari sotto accusa: il costo delle chiacchiere al chilo e le polemiche che ne derivano

Iginio Massari è al centro di una controversia per il prezzo delle sue chiacchiere di Carnevale, vendute a 100 euro al chilo presso la sua pasticceria di Milano. Questo prezzo, ritenuto elevato rispetto alla media delle pasticcerie artigianali, ha scatenato un dibattito sul web e tra esperti del settore. Lo scorso anno il prezzo era già di 80 euro al chilo, ma quest’anno la cifra è aumentata del 25%. In confronto, altre pasticcerie milanesi offrono chiacchiere tra i 20 e i 60 euro al chilo, con supermercati che le vendono a 6-7 euro.

Massari ha costruito un’immagine di lusso e esclusività per il suo brand, e il prezzo elevato non si giustifica solo con la qualità delle materie prime, ma anche con questa strategia di marketing. Malgrado l’aumento dei costi delle materie prime come burro e zucchero, esperti come Guido Mori criticano il prezzo, ritenendolo eccessivo per un dolce popolare e suggerendo che superi il valore basato sui costi degli ingredienti. D’altro canto, Andrea Tortora difende Massari affermando che il prezzo è una questione di mercato e che, se ci sono acquirenti disposti a pagarlo, non ci sono problemi nel posizionarsi su quella fascia. Sal De Riso, altro pasticcere noto, evidenzia di mantenere prezzi tra i 35 e i 40 euro pur con elevata qualità, sostenendo che il prezzo delle chiacchiere debba rimanere accessibile, in quanto rappresentano un dolce tradizionale associato al Carnevale.