Sabato 26 marzo si è svolto a Udine il Congresso U.N.I.D. Friuli Venezia Giulia – Veneto dedicato al tema “Focus on professional comunication in dentistry: maintenance of oral health is possible?”.

«Finalmente – si legge nella nota Unid – dopo questo lungo periodo di incertezza e di dispersione a causa della pandemia Covid 19 che ha colpito e disorientato tutto il sistema e la vita di ognuno di noi, in questo periodo di riaperture e di ritorno alla normalità abbiamo avuto un esempio molto chiaro di come le persone abbiano la voglia e la necessità di incontrarsi, di rimettersi in gioco professionalmente e di ritrovare la propria autostima. Sabato 26 marzo in occasione del Decimo Congresso Regionale ANTLO ( Associazione Nazionale tecnici di laboratorio odontotecnico) si è tenuto a Udine il Congresso Regionale Friuli Venezia Giulia -Veneto U.N.I.D. (Unione Nazionale Igienisti Dentali) un evento multidisciplinare che ha coinvolto quattro relatori di alto livello professionale presso la location dell’Hotel la di Moret. L’iniziativa dell’evento è nata dal lavoro e dall’impegno della Presidente U.N.I.D. Friuli-Venezia Giulia e Veneto la Dott.ssa Da Ros Elisa con il supporto fondamentale del suo direttivo e collaboratori, la Dott.ssa Sonia Tell, il Dott. Loris Bressanutti, il Dott. Gian Filippo Guella che hanno saputo organizzare ed accogliere una platea di 100 persone per una sessione rivolta a colleghi sia igienisti dentali che odontoiatri».

«La giornata – continuano – è iniziata con i saluti istituzionali coordinati dalla Presidente regionale UNID FVG-Veneto Dott.ssa Elisa Da Ros, insieme al Presidente regionale ANTLO ODT Andrea Rossi. Ai saluti hanno presenziato alcuni esponenti dell’ AIO , dell’ANDI e un componente del direttivo del TSRM PSTRP Fvg Stefano Vergallo che con piacere hanno voluto portare il loro supporto a questo incontro di condivisione dei saperi e della professione che unisce figure altamente qualificate e molto legate dal punto di vista di interesse professionale, essenziali e competenti per un team di successo».

«I lavori scientifici si sono aperti con la relazione del Dott. Edoardo Alvise Gobbato, chirurgo specialista presso studi privati nel Triveneto, che si occupa principalmente di implantologia e di chirurgia e protesi estetica e che collabora e insegna in Università degli studi di Padova, focalizzando l’attenzione sull’estetica delle riabilitazioni protesiche dentali. A seguire la relazione dell’Otd Valter Neri relatore ANTLO Nazionale che ha affrontato il tema della chirurgia protesicamente guidata funzionale al mantenimento long term dell’igiene orale nel paziente protesico; al termine delle due relazioni la platea è stata invitata a una “question time” che ha permesso il confronto in diretta tra tre figure altamente convolte e importanti per il mantenimento della salute del paziente a 360 gradi: l’odontoiatra, l’igienista dentale e l’odontotecnico. La presenza di tutte e tre le categorie professionali si è dimostrata una garanzia assoluta di partecipazione molto utile di confronto e di condivisione dei saper i con un riscontro pienamente positivo in termini di crescita culturale nonché di piacere e di ritrovo nei momenti di socializzazione come il light lunch presso la sede della ristorazione La Di Moret che hanno unito il gruppo con una partecipazione che ha segnato il record per U.N.I.D. nel Nord Italia».

«I relatori sono stati di massimo livello, la seconda parte della giornata ha ospitato la reazione del Prof. Riccardo Sirello professore presso l’Università degli Studi di Milano, Odontologo Forense perfezionato in medicina aereonautica spaziale, competente in anatomia, attualmente concentrato in implantologia e chirurgia orale avanzata che ha saputo colpire la platea analizzando un argomento assolutamente insolito ma molto affascinante: “La responsabilità dell’odontoiatra e dell’igienista dentale , dal pre contenzioso al giudizio in merito”. La giornata si è conclusa con la relazione di Lisa Cherubin specializzata in marketing che ha saputo dare ai presenti un messaggio importante sulla comunicazione di impresa e su come promuovere il proprio brand. L’incontro è stata un’occasione culturale di formazione che si è svolta nel pieno rispetto delle regole Covid ancora vigenti, ed è stato decisivo e performante nel descrivere e sottolineare l’importanza della sinergia che lega l’igienista dentale, l’odontoiatra e l’odontotecnico tre figure professionali fondamentali per il mantenimento e la garanzia della salute del paziente. L’evento si è dimostrato utile all’aggiornamento degli igienisti dentali ed è riuscito allo stesso tempo, a coinvolgere anche altre figure professionali suscitando la voglia di continuare a collaborare, ad unire esperienze e competenze per dare la possibilità di garantire la prevenzione e la salute 360 gradi. Tutto ciò dimostra che il settore dentale si mantiene vivo e attivo verso tutte le innovazioni che hanno come finalità l’evoluzione e il miglioramento della professione. Auspichiamo quindi che questi incontri Inter-associativi continuino, creando uno scambio di sapere».