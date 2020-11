Se siete rimasti sotto choc quando avete scoperto che Selvaggia Roma del Grande Fratello Vip si chiama in realtà Sabrina Haddaji, lo resterete anche ora dato che Iggy Azalea ha rivelato che in realtà si chiama Amethyst Amelia Kelly.

Un bellissimo nome ed anche importante, dato che Ametista è una pietra preziosa.

Tuttavia non ama essere chiamata con quel nome che riserva solo ad un “ristretto gruppo di persone”, per questo motivo ne ha scelto uno d’arte per la sua carriera discografica. Per tutti è infatti semplicemente Iggy.

“Se ho mai pensato di chiamare Amethyst un mio prossimo album? No, perché sento che i nomi sono molto personali e non ho mai voluto che uno sconosciuto potesse usare il mio nome quando parla male e dargli energia negativa. Bisogna proteggere le proprie vibrazioni. Solo un gruppo molto selezionato di persone nella mia vita ha il permesso di chiamarmi Amethyst. Se ti permetto di chiamarmi così, allora fai parte dell’élite”.

E purtroppo noi comuni mortali non facciamo parte di quella élite.

No because I feel names are very personal and I never wanted strangers to be able to use mine when talking shit and putting weirdo negative energy on it. Gotta protect your vibe. https://t.co/ofGW6muckP — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) November 17, 2020