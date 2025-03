Iggy Azalea rivela le cose disgustose che Kanye West le ha detto

Kanye West ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni controverso, incluse affermazioni sessiste, razziste e omofobe, oltre a dichiarazioni di sostegno al nazismo e attacchi a Beyoncé e Jay Z. In un diretta su Kick, Iggy Azalea ha condiviso un episodio imbarazzante legato a un incontro con il rapper. Durante questo incontro, Kanye le avrebbe rivelato di guardare le sue foto ogni mattina per “ispirarsi”, affermazione che ha colto Iggy di sorpresa, essendo lei un’ammiratrice del suo lavoro. Tuttavia, la conversazione ha preso una piega inaspettata quando West ha parlato dettagliatamente della sua attività mentre guardava le foto, senza filtri.

Inoltre, ha mostrato un interesse inusuale per la vita privata di Iggy, chiedendole informazioni sul suo fidanzato, tra cui specifiche imbarazzanti su una sua parte del corpo e se lei fosse soddisfatta. Kanye, con una certa nonchalance, le avrebbe anche suggerito di permettere al suo compagno di avere relazioni con più donne, sostenendo che gli uomini fortunati dal punto di vista anatomico hanno il diritto di essere promiscuo.

La strana conversazione ha lasciato Iggy Azalea perplessa, facendo emergere il comportamento inappropriato di West. Successivamente, Kanye ha confermato quanto rivelato da Iggy, dichiarando che era vero, aggiungendo un ulteriore capitolo alla sua già controversa immagine pubblica. Le azioni e le parole di Kanye continuano a sollevare polemiche, rendendolo una figura sempre più discussa nel panorama musicale.