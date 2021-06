Dopo le dichiarazioni choc di Britney Spears in tribunale moltissime star hanno espresso il loro supporto per la principessa del pop. Nessuna di loro però è entrata nei dettagli, nemmeno quelle che con la cantante hanno collaborato. Il motivo di questa reticenza l’ha spiegato Iggy Azalea. La rapper ha rivelato che gli artisti che lavorano con la Spears firmano un accordo di segretezza, che impedisce loro di raccontare troppo.

“Il suo team non le lasciava promuovere il nostro pezzo. Loro le impedivano di farlo. Vi ho anche detto che loro sono venuti a casa mia a fare dei controlli, sapete già tutto. Vi dovrei dire com’è stato e cosa è successo in quel periodo? Sappiate che per aver lavorato con lei mi hanno fatto firmare un accordo di riservatezza. Se parlassi suo padre potrebbe – e probabilmente vorrebbe – denunciarmi. […] Però sono dalla sua parte e intendo aiutare. In realtà sono qui per supportare qualcuno in un modo che sia utile e anche consapevole”.

Speriamo che anche senza le testimonianze delle sue colleghe, la Spears riesca a riottenere la libertà e che il giudice Penny metta presto fine alla conservatorship.

I signed a non disclosure and her father could and probably would sue me. — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) June 26, 2021

Iggy Azalea risponde ad un fan di Britney che invita le celebrità che hanno collaborato con lei a mostrarle del supporto. #FreeBritney pic.twitter.com/wEAgaueEBj — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 26, 2021

Will I Am, Christina Aguilera, Iggy Azalea, G-Eazy, T.I, Madonna, Rihanna, Nicki Minaj and other creative collaborators all remain silent after Britney speaks up on abuse she’s faced by her conservators. pic.twitter.com/1r0fe3dbp2 — ً (@intoxicateknee) June 25, 2021

Iggy Azalea, le vecchie dichiarazioni sul team di Britney.

“A me sarebbe piaciuto molto esibirmi in tv più volte con questo pezzo. Anche perché l’inizio è stato buono, ma nel 2015 devi darti da fare per competere. È difficile spingere una canzone in vetta alla classifica senza una buona promozione in TV, con esibizioni eccetera. Ma sfortunatamente il singolo non è mio.

Poi vendere 100.000 copie in 7 giorni non è un flop cari miei. Il suo team non le lascia fare la promozione che vuole. Adesso c’è il movimento FreeBritney, mi capite?

Sono venuti da me per controllare che vita facessi, per capire se non fossi una brutta influenza per lei. Hanno visionato tutto e mi hanno detto varie cose sull’incontro che avrei fatto”.