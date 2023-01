IGD, target 2024 non raggiungibili con peggioramento scenario macro

– IGD SIIQ, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che “non appaiono raggiungibili” alcuni dei target al 2024 indicati nel Piano Industriale presentato il 14 dicembre 2021, con particolare riferimento a FFO e dividendi. La società non ritiene ad oggi di poter fornire nuovi target per il 2024 e spiega che il ritiro degli outlook è causato del significativo peggioramento del quadro macroeconomico, dell’incremento dei tassi di interesse e conseguenti incrementi per il gruppo degli oneri finanziari e del rapporto di leva finanziaria LTV generato dalle svalutazioni sul portafoglio immobiliare a fine 2022.

Le valutazioni al 31 dicembre 2022, ricevute in data odierna dai periti indipendenti CBRE Valuation, Kroll Advisory, Cushman & Wakefield e Jones Lang LaSalle, attestano un valore di mercato del patrimonio immobiliare consolidato della società pari a 2.080,86 milioni di euro. Le valutazioni sono state soprattutto impattate dal rialzo delle curve dei tassi, anche alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico.

IGD ritiene che la guidance di FFO per il 2022, comunicata il 4 agosto u.s., pari a +2/3% rispetto al 2021 ovvero +17/18% tenuto conto della variazione di perimetro per effetto della cessione di asset perfezionata a fine 2021 sia confermata. La Posizione Finanziaria Netta di fine anno dovrebbe attestarsi a -973 milioni di euro e il rapporto di leva finanziaria Loan to Value essere pari al 45,6%, in incremento rispetto al 44,8% di fine 2021, soprattutto per effetto delle variazioni negative di fair value.

Tenuto conto del risultato netto ricorrente FFO e dell’incremento del rapporto di leva finanziaria, IGD ritiene che il dividendo relativo all’esercizio 2022 possa essere compreso tra 0,25 e 0,30 euro per azione, che corrisponde al livello minimo indicato nel Piano Industriale 2022-2024 e che sulla quotazione del titolo di ieri corrisponderebbe a un dividend yield compreso tra 7,2% e 8,6%.

Nel corso del 2022 le performance operative in termini di recupero ingressi, andamento delle vendite operatori e incassi degli affitti hanno avuto “un trend positivo”, che è atteso continuare anche nel 2023. IGD si attende, inoltre, un incremento rispetto al 2022 sia dei ricavi netti da attività locativa sia di EBITDA.