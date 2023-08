IGD rivede al rialzo guidance su risultato netto ricorrente 2023

– IGD SIIQ, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi locativi netti a 59,1 milioni di euro +3,4% vs 2022; +7,8% like-for-like, EBITDA gestione caratteristica a 53,8 milioni di euro +3,8% vs 2022, EBITDA margin al 72,8% +150bps vs 2022 e risultato netto ricorrente FFO a 30,9 milioni di euro -9,0% vs 2022, per incremento costi gestione finanziaria.

“I risultati di questi primi sei mesi dell’anno hanno confermato i buoni andamenti del nostro portafoglio, con i fatturati degli operatori delle gallerie in Italia in crescita sia rispetto allo scorso anno che al 2019, così come gli andamenti delle ancore alimentari; possiamo quindi affermare che gli impatti della pandemia sono ormai pienamente superati – ha dichiarato l’AD Claudio Albertini – Nonostante uno scenario di inflazione e tassi di interesse elevati, la propensione all’acquisto dei visitatori è rimasta positiva e questo ci consente di guardare con fiducia al prosieguo dell’anno e di rivedere al rialzo le previsioni sul FFO.

“Nei prossimi mesi ci concentreremo sul portare a termine il processo di rifinanziamento delle scadenze con congruo anticipo, in linea con la nostra strategia di mantenere un profilo investment grade – ha aggiunto – Dopo aver già ottenuto oltre 480 milioni di prestiti nell’ultimo anno, alla fine del percorso avremo quasi per intero rifinanziato la nostra PFN, in una situazione di mercati finanziari sfidante. Superata questa fase, e tenuto conto della solidità del nostro business, siamo fiduciosi che potremo beneficiare di uno scenario più favorevole con tassi in progressivo ribasso“.

La società, sulla base dello scenario macroeconomico e operativo corrente, prevede un FFO per l’intero 2023 in un range 54-55 milioni di euro, in incremento rispetto a quanto annunciato il 23 febbraio. Tale stima non include impatti economici derivanti da eventuali operazioni di rifinanziamento anticipato e dismissioni che potrebbero essere portate a termine nel secondo semestre 2023.