Iga Świątek contro Rybakina ad Australian Open

I primi due quarti di finale dell’Australian Open si sono già svolti e hanno visto la vittoria di Aryna Sabalenka contro Iva Jovic e di Elina Switolina contro Coco Gauff. Le due vincitrici si sfideranno ora in semifinale, ma ci sono ancora due posti da assegnare. Amanda Anisimova e Jessica Pegula, così come Iga Świątek e Jelena Rybakina, si sfideranno per conquistare gli ultimi due posti.

I tifosi polacchi sono particolarmente interessati al secondo dei due incontri, che vedrà di fronte Iga Świątek e Jelena Rybakina. Le due tenniste si sfideranno a partire dall’1:30 di notte e sarà difficile indicare una favorita, anche se negli ultimi cinque incontri tra di loro, Świątek ha vinto quattro volte. Tuttavia, nell’ultimo incontro diretto, durante i WTA Finals, è stata Rybakina a vincere.

Il match tra Świątek e Rybakina sarà un vero e proprio spettacolo e inizierà alle 1:30 di notte. Il punteggio finale del match che si è giocato è stato di 7-5 e 6-1 per Świątek.